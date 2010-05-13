Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:1
Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
ФНЛ, 10 тур

ФНЛ,

10 тур

Россия
13 мая 2010, 17:00 МСК
13.05.2010, 17:00 МСК
четверг
Составы