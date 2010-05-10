Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 9 тур

ФНЛ,

9 тур

Россия
10 мая 2010, 16:00 МСК
10.05.2010, 16:00 МСК
понедельник
Составы