Матч завершен
Ротор
Волгоград
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
2 мая 2010, 18:00 МСК
2.05.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы