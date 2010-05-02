Матч завершен
Салют
Белгород
1:2
Матч завершен
Сочи
Сочи
ФНЛ, 8 тур

ФНЛ,

8 тур

Россия
2 мая 2010, 17:30 МСК
2.05.2010, 17:30 МСК
воскресенье
Составы