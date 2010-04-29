Матч завершен
Волгарь
Астрахань
0:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
29 апр. 2010, 17:30 МСК
29.04.2010, 17:30 МСК
четверг
Михаил Белов
Михаил Белов
Главный Судья
Составы