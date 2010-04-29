Матч завершен
Салют
Белгород
1:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 7 тур

ФНЛ,

7 тур

Россия
29 апр. 2010, 17:30 МСК
29.04.2010, 17:30 МСК
четверг
Составы