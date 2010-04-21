Матч завершен
Иртыш
Омск
1:1
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
21 апр. 2010, 15:00 МСК
21.04.2010, 15:00 МСК
среда
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы