Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 6 тур

ФНЛ,

6 тур

Россия
21 апр. 2010, 17:00 МСК
21.04.2010, 17:00 МСК
среда
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы