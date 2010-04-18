Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:1
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 5 тур

ФНЛ,

5 тур

Россия
18 апр. 2010, 17:00 МСК
18.04.2010, 17:00 МСК
воскресенье
Составы