Матч завершен
Краснодар
Краснодар
2:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
10 апр. 2010, 16:00 МСК
10.04.2010, 16:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы