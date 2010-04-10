Матч завершен
Авангард
Курск
2:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 4 тур

ФНЛ,

4 тур

Россия
10 апр. 2010, 17:30 МСК
10.04.2010, 17:30 МСК
суббота
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы