Матч завершен
Салют
Белгород
2:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 3 тур

ФНЛ,

3 тур

Россия
7 апр. 2010, 17:30 МСК
7.04.2010, 17:30 МСК
среда
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы