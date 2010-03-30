Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:0
Матч завершен
Ротор
Волгоград
ФНЛ, 2 тур

ФНЛ,

2 тур

Россия
30 марта 2010, 17:00 МСК
30.03.2010, 17:00 МСК
вторник
Алексей Резников
Алексей Резников
Главный Судья
Составы