Матч завершен
Химки
Химки
1:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
28 марта 2010, 16:00 МСК
28.03.2010, 16:00 МСК
воскресенье
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы