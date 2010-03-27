Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:0
Матч завершен
Динамо
Брянск
ФНЛ, 1 тур

ФНЛ,

1 тур

Россия
27 марта 2010, 16:00 МСК
27.03.2010, 16:00 МСК
суббота
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы