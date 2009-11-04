Матч завершен
Волгарь
Астрахань
2:2
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 40 тур

ФНЛ,

40 тур

Россия
4 нояб. 2009, 14:00 МСК
4.11.2009, 14:00 МСК
среда
Составы