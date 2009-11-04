Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
3:1
Матч завершен
СКА-Хабаровск
Хабаровск
ФНЛ, 40 тур

ФНЛ,

40 тур

Россия
4 нояб. 2009, 14:00 МСК
4.11.2009, 14:00 МСК
среда
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы