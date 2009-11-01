Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:0
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 39 тур

ФНЛ,

39 тур

Россия
1 нояб. 2009, 14:00 МСК
1.11.2009, 14:00 МСК
воскресенье
Вячеслав Харламов
Вячеслав Харламов
Главный Судья
Составы