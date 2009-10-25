Матч завершен
Салют
Белгород
1:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
25 окт. 2009, 17:00 МСК
25.10.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Составы