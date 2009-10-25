Матч завершен
Урал
Екатеринбург
0:3
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 38 тур

ФНЛ,

38 тур

Россия
25 окт. 2009, 15:00 МСК
25.10.2009, 15:00 МСК
воскресенье
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы