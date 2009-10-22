Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
1:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 37 тур

ФНЛ,

37 тур

Россия
22 окт. 2009, 15:00 МСК
22.10.2009, 15:00 МСК
четверг
Алексей Резников
Алексей Резников
Главный Судья
Составы