Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:0
Матч завершен
Чита
Чита
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
14 окт. 2009, 17:00 МСК
14.10.2009, 17:00 МСК
среда
Составы