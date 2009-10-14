Матч завершен
Витязь
Подольск
3:1
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
14 окт. 2009, 17:00 МСК
14.10.2009, 17:00 МСК
среда
Алексей Резников
Алексей Резников
Главный Судья
Составы