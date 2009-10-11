Матч завершен
Носта
Новотроицк
2:2
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
11 окт. 2009, 14:00 МСК
11.10.2009, 14:00 МСК
воскресенье
Составы