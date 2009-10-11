Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
0:1
Матч завершен
Луч
Владивосток
ФНЛ, 35 тур

ФНЛ,

35 тур

Россия
11 окт. 2009, 15:00 МСК
11.10.2009, 15:00 МСК
воскресенье
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы