Матч завершен
Салют
Белгород
3:2
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
3 окт. 2009, 17:30 МСК
3.10.2009, 17:30 МСК
суббота
Составы