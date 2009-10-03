Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
4:1
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 34 тур

ФНЛ,

34 тур

Россия
3 окт. 2009, 16:00 МСК
3.10.2009, 16:00 МСК
суббота
Составы