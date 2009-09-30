Матч завершен
Салют
Белгород
1:2
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
30 сент. 2009, 17:30 МСК
30.09.2009, 17:30 МСК
среда
Составы