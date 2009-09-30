Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
4:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
30 сент. 2009, 15:00 МСК
30.09.2009, 15:00 МСК
среда
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы