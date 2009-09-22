Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
3:0
Матч завершен
Чита
Чита
ФНЛ, 32 тур

ФНЛ,

32 тур

Россия
22 сент. 2009, 17:00 МСК
22.09.2009, 17:00 МСК
вторник
Составы