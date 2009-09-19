Матч завершен
Волгарь
Астрахань
1:0
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 31 тур

ФНЛ,

31 тур

Россия
19 сент. 2009, 16:30 МСК
19.09.2009, 16:30 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы