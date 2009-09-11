Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
2:1
Матч завершен
Краснодар
Краснодар
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
11 сент. 2009, 16:00 МСК
11.09.2009, 16:00 МСК
пятница
Составы