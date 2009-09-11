Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
4:0
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
11 сент. 2009, 16:00 МСК
11.09.2009, 16:00 МСК
пятница
Вячеслав Попов
Вячеслав Попов
Главный Судья
Составы