Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
1:0
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 30 тур

ФНЛ,

30 тур

Россия
11 сент. 2009, 16:00 МСК
11.09.2009, 16:00 МСК
пятница
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы