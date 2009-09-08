Матч завершен
Салют
Белгород
5:1
Матч завершен
Металлург
Липецк
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
8 сент. 2009, 17:30 МСК
8.09.2009, 17:30 МСК
вторник
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов
Главный Судья
Составы