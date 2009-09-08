Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
1:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
8 сент. 2009, 17:00 МСК
8.09.2009, 17:00 МСК
вторник
Составы