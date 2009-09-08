Матч завершен
Урал
Екатеринбург
3:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 29 тур

ФНЛ,

29 тур

Россия
8 сент. 2009, 16:00 МСК
8.09.2009, 16:00 МСК
вторник
Юрий Куница
Юрий Куница
Главный Судья
Составы