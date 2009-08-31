Матч завершен
Носта
Новотроицк
1:2
Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
31 авг. 2009, 15:00 МСК
31.08.2009, 15:00 МСК
понедельник
Владимир Казьменко
Владимир Казьменко
Главный Судья
Составы