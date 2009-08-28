Матч завершен
Шинник
Ярославль
0:2
Матч завершен
Чита
Чита
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
28 авг. 2009, 17:30 МСК
28.08.2009, 17:30 МСК
пятница
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы