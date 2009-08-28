Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:1
Матч завершен
Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 27 тур

ФНЛ,

27 тур

Россия
28 авг. 2009, 18:00 МСК
28.08.2009, 18:00 МСК
пятница
Составы