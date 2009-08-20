Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
20 авг. 2009, 17:00 МСК
20.08.2009, 17:00 МСК
четверг
Составы