Матч завершен
Сибирь
Новосибирск
4:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 26 тур

ФНЛ,

26 тур

Россия
20 авг. 2009, 15:00 МСК
20.08.2009, 15:00 МСК
четверг
Юрий Куница
Юрий Куница
Главный Судья
Составы