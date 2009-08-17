Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
4:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
17 авг. 2009, 17:00 МСК
17.08.2009, 17:00 МСК
понедельник
Составы