Матч завершен
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1
Матч завершен
Балтика
Калининград
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
17 авг. 2009, 17:00 МСК
17.08.2009, 17:00 МСК
понедельник
Алексей Ковалев
Алексей Ковалев
Главный Судья
Составы