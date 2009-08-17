Матч завершен
Урал
Екатеринбург
1:0
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 25 тур

ФНЛ,

25 тур

Россия
17 авг. 2009, 16:00 МСК
17.08.2009, 16:00 МСК
понедельник
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы