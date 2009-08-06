Матч завершен
Витязь
Подольск
4:1
Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
6 авг. 2009, 17:00 МСК
6.08.2009, 17:00 МСК
четверг
Ильдус Биглов
Ильдус Биглов
Главный Судья
Составы