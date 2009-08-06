Матч завершен
Шинник
Ярославль
3:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
ФНЛ, 23 тур

ФНЛ,

23 тур

Россия
6 авг. 2009, 17:30 МСК
6.08.2009, 17:30 МСК
четверг
Александр Гончар
Александр Гончар
Главный Судья
Составы