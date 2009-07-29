Матч завершен
Черноморец
Новороссийск
1:1
Матч завершен
Шинник
Ярославль
ФНЛ, 22 тур

ФНЛ,

22 тур

Россия
29 июля 2009, 18:30 МСК
29.07.2009, 18:30 МСК
среда
Составы