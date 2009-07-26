Матч завершен
Волга
Нижний Новгород
2:1
Матч завершен
Салют
Белгород
ФНЛ, 21 тур

ФНЛ,

21 тур

Россия
26 июля 2009, 17:00 МСК
26.07.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Составы