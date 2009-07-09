Матч завершен
Шинник
Ярославль
1:1
Матч завершен
Витязь
Подольск
ФНЛ, 20 тур

ФНЛ,

20 тур

Россия
9 июля 2009, 17:30 МСК
9.07.2009, 17:30 МСК
четверг
Владимир Петтай
Владимир Петтай
Главный Судья
Составы